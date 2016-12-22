Alibaba попал в черный список: виноват ли Трамп

Как смена политического курса в США влияет на имидж крупнейшего интернет-холдинга?

Китайский интернет-гигант снова попал в черный список США. Ведь Alibaba так и не сумел справиться с огромным количеством подделок, которые продаются на его площадках, в частности на Taobao.

В Alibaba эту ситуацию видят под другим углом, утверждая, что компания оказалось под ударом из-за смены политико-экономического курса в США. Президент холдинга Майкл Эванс не исключает, что решение было «продиктовано политической обстановкой».

Новый президент США Дональд Трамп во время предвыборной гонки часто отмечал нарушение прав интеллектуальной собственности китайскими компаниями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В этом году Alibaba Group исключили из Международной коалиции по борьбе с контрафактом. Яркости этому факту добавляет то, что компания была членом организации всего неделю.

Alibaba продолжает принимать меры по борьбе с подделками – компания даже представила собственную онлайн-систему по выявлению контрафакта. Однако пока справиться с поблемой не удается. Подливают масло в огонь выступления Джека Ма, во время которых он заявляет, что подделка лучше оригинала.

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По материалам: Oborot.ru