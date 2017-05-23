AliExpress начал продавать товары в прямом эфире

Покупатели гораздо активнее покупают товары через стрим

Китайский интернет-ритейлер AliExpress начинает продавть товары по-новому. С 22 мая руководство площадки запустило проект онлайн-трансляций AliExpress Fashion Week. Трансляции будут доступны на русском, английском, испанском и португальском языках. Почти треть стримов ориентирована на российскую аудиторию. Анонсы ближайших видео-распродаж есть на сайте магазина — https://live.aliexpress.com.

На площадке «AliExpress Молл» в России уже провели тестовую трансляцию. Как оказалось, конверсия в покупки в стримах оказалась в 3 раза выше обычной.

В Китае за один эфир пользователи добавляют в корзину 320 тыс товаров за 1 млн просмотров.

AliExpress Fashion Week работает на видеоплатформе AliExpress Live, которая создана на базе проекта TMall Live в 2016 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Укрпочта готовит новый сервис доставки с AliExpress. Компания добавит возможность отслеживания посылки, сохранив при этом бесплатную доставку в максимально сжатые сроки.

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По материалам: Oborot.ru