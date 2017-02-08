Укрпочта готовит новый сервис доставки с AliExpress

Украинский почтовый оператор отреагировал на изменения в политике интернет-гиганта

Со вчерашнего дня AliExpress ужесточил правила доставки в Украину. Из-за недобросовестных покупателей, а также частых краж товаров, китайских торговцев обязали отправлять все заказы с трекинг-номером. С одной стороны, это сделает доставку безопаснее, а с другой – дороже. По словам регионального директора по развитию AliExpress, Марка Завадского продавцы могут учесть доставку в стоимости товара.

Украинский почтовый оператор Укрпошта уже прокомментировал изменения в политике интернет-гиганта. Отметив, что для покупателей процесс заказа товаров из Китая изменится минимально.

Укрпочта, совместно с AliExpress и Сainiao (логистической компанией группы Alibaba) уже начали разработку нового продукта с частичным трекингом для экономичной доставки. Укрпочта добавит возможность отслеживания посылки, сохранив при этом бесплатную доставку в максимально сжатые сроки. Это решение будет особенно интересным продавцам недорогих массовых товаров. О деталях совместного продукта будет сообщено дополнительно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Укрпочта запустила сервис быстрой доставки заказов из Поднебесной еще в апреле 2015 года. За первый год работы покупки в китайских интернет-магазинах выросли в 10 раз.

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