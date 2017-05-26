Alipay начинает работать с местными валютами

Alipay анонсировал запуск сервиса «AlipayHK»

Alipay, мобильное платежное приложение китайской компании Alibaba, будет предлагать варианты оплаты не только в юанях, но и в Гонконгских долларах.

Alipay анонсировал запуск «AlipayHK» – сервиса баланса счета в Гонконгских долларах – в октябре 2016 года. Сервис позволяет держателям пополнить свой счет в местной валюте при помощи QR-кода и совершать платежи в магазинах.

В компании сообщают, что совершать платежи с помощью нового приложения AlipayHK можно будет в более 2 тыс магазинах в Гонконге. В планах компании сделать новый сервис доступным в 8 тыс розничных торговых точках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что платежная система Alipay выходит на рынок США. Расширение стало возможным после пробного запуска в Калифорнии и Нью-Йорке. Запуск в США позволит Alipay непосредственно конкурировать с Apple Pay, Android Pay и PayPal.

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По материалам finextra.com