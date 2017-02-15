close btn
PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Посылка с парашютом: Amazon запатентовал новый способ доставки

15.02.2017 9:00

Amazon ищет новые способы доставки товаров по воздуху

способ доставки

Доставка на парашюте Фото: wallpoper.com

Интернет-гигант Amazon зарегистрировал патент на новую воздушную доставку. Ритейлер планирует спускать посылки с неба на парашютах.

Предполагается, что коробки с товаром как и раньше будут крепиться к беспилотному летательному аппарату. Но чтобы не тратить время и энергию на спуск дрона на землю, он будет просто сбрасывать посылку, пролетая над домом получателя.

Помимо парашюта, в системе будет задействована пружина, электромагниты и другие механизмы, которые будут принудительно выталкивать посылку из креплений.

screen-shot

Принцип крепления парашютов к посылке Фото: Amazon

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее Amazon запатентовал систему складских помещений, которые будут парить в воздухе. Подразумевается, что дроны смогут залетать внутрь огромных дирижаблей, брать нужный клиенту товар, и доставлять его.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТКак использовать YouTube для повышения онлайн-продаж — полезные советы

Рубрики: AmazonНовостиСШАЭлектронная коммерция

Материалы по теме