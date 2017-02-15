Посылка с парашютом: Amazon запатентовал новый способ доставки

Amazon ищет новые способы доставки товаров по воздуху

Интернет-гигант Amazon зарегистрировал патент на новую воздушную доставку. Ритейлер планирует спускать посылки с неба на парашютах.

Предполагается, что коробки с товаром как и раньше будут крепиться к беспилотному летательному аппарату. Но чтобы не тратить время и энергию на спуск дрона на землю, он будет просто сбрасывать посылку, пролетая над домом получателя.

Помимо парашюта, в системе будет задействована пружина, электромагниты и другие механизмы, которые будут принудительно выталкивать посылку из креплений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее Amazon запатентовал систему складских помещений, которые будут парить в воздухе. Подразумевается, что дроны смогут залетать внутрь огромных дирижаблей, брать нужный клиенту товар, и доставлять его.

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