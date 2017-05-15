Индия — новый Китай: местных продавцов научат онлайн-продажам за рубеж

Индийское подразделение онлайн-гиганта Amazon будет учить местных продавцов продвигать товары онлайн

Amazon India совместно с Федерацией экспортных организаций Индии ( FIEO) собираются обучать местных торговцев продавать их продукцию в Интернете. Ожидается, что партнерство поможет индийским экспортерам вывести свои товары на глобальный рынок и сделать их доступными для миллионов покупателей по всему миру.

В рамках партнерства будут организованы тренинги для предпринимателей, занимающихся производством, розничной торговлей и экспортом товаров. Им будут предложены курсы по цифровым возможностям для бизнеса, созданию бренда, ведению документации, методологии листинга. Отдельно обучающимся расскажут про услуги и возможности Amazon в таких категориях, как домашний текстиль, кухонные принадлежности, кожаные аксессуары и обувь, одежда, домашний декор.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что компания Amazon снизила тарифы на доставку заказов. Пороговая стоимость заказа для бесплатной доставки теперь составляет 25 долларов.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Назван самый быстро развивающийся проект компании Amazon