Компания Amazon снизила тарифы на доставку заказов

Гигант онлайн-торговли Amazon уменьшил пороговую стоимость заказа для бесплатной доставки до 25 долларов

На такой шаг компания Amazon была вынуждена пойти в конкурентной борьбе против Walmart, который ранее анонсировал возможность бесплатной доставки в течение двух дней при заказе на сумму от 35 долларов. Кроме того, Walmart запустил программу «Pickup Discount», которая предлагает клиенту скидку в случае заказа товара в магазин, а не на дом.

Пока Walmart не объявила о нововведениях, Amazon удерживала минимальную сумму заказа, необходимую для бесплатной доставки, на довольно высоком уровне — она составляла 49 долларов, что стимулировало клиентов покупать ежегодную подписку Prime.

Новая пороговая сумма распространяется на всех покупателей. Однако обладателям подписки Prime предлагают бесплатную двухдневную доставку на более чем 50 миллионов товаров. Помимо этого, Prime-пользователям предлагается потоковое телевидение, фильмы и музыка, неограниченное хранение фотографий, бесплатные книги Kindle и прочее.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что прибыль Amazon превысила прогнозы аналитиков. Увеличению прибыли поспособствовал рост стоимости акций и успехи компании в Индии.

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По материалам techcrunch.com