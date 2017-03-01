Amazon поможет оптимизировать работу call-центров

Amazon обеспечит call-центры чат-ботами и виртуальными ассистентами
После внедрения ряда инноваций на рынке ритейла Amazon переключается на другую сферу — call-центры.
Подразделение в составе Amazon.com, Amazon Web Services, разрабатывает ряд облачных инструментов, которые помогут оптимизировать работу call-центров.
Об этом сообщается в отчете The Information.
Согласно отчету, Amazon предоставит call-центрам следующие инструменты — виртуального ассистента Alexa, который будет отвечать на вопросы по телефону и через текстовые сообщения, чат-бота Lex и Polly, сервис, преобразующий текст в естественную речь.
Чат-боты и виртуальные ассистенты Amazon быстро учатся и адаптируются к той или иной индустрии, в которой работает call-центр.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что виртуальный ассистент Amazon сможет распознавать голоса.
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