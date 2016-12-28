Amazon укрепляется на европейском модном рынке

Amazon продолжает завоевывать западноевропейский рынок fashion

Amazon укрепляет позиции на западноевропейском рынке fashion. Лидерами на рынке являются Zalando, Amazon и Otto. На долю американской e-commerce компании приходится 5,7% продаж на рынке. Тем временем, доля лидера этой тройки — Otto – падает: в 2011 году она составляла 10%, а сейчас — всего 6,2%.

Более того, Amazon развернул активную кампанию в социальных сетях, подключая к своему продвижению известных моделей мирового уровня: венгерская модель Барбара Палвин создает фотоальбомы и выкладывает рекламные ролики на YouTube с рекламой Amazon, итальянский модный блогер Чиара Феррани продвигает различные линии одежды, которые продаются на Amazon, американская светская львица Оливия Палермо снялась в рекламе для Amazon.

По прогнозам, Amazon будет продолжать расширять свое присутствие на модном рынке Европы и к 2020 году доля компании достигнет 14%.

Сейчас Amazon строит склад неподалеку от Парижа, что позволит сократить время доставки во Франции до 1-2 дней. Компания также намерена запустить собственный центр дистрибуции в Польше площадью 375 тыс квадратных метров, который будет заниматься доставкой товаров по всей Европе.

Прогноз роста доли Amazon на западноевропейском рынке fashion:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon проигрывает «войну дронов» в США.

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