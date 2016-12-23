Amazon проигрывает «войну дронов» в США

Конкурент Amazon уже доставил более 70 заказов в Америке

Мини-супермаркет 7-Eleven преуспел в доставке товаров дронами больше, чем интернет-гигант Amazon и другие компании, которые анонсировали работу над воздушной доставкой.

Запуск услуги состоялся в середине 2016 года в партнерстве со стартапом Flirtey. На сегодняшний день уже 12 клиентов магазина в городе Рино, штат Невада, получило 77 посылок.

Тогда как Amazon обсуждает и тестирует дроны вот уже несколько лет. И только на прошлой неделе совершил первую коммерческую доставку в Великобритании.

В 7-Eleven доставка на дроне занимает около 10 минут. Беспилотник находит дом клиента по GPS и опускает посылку. Пилоты, которые управляют дронами, сидят в магазине и наблюдают за доставкой на протяжении всего перелета. Поскольку это одно из основных требований Федерального управления гражданской авиации США.

Amazon эти требования показались трудновыполнимыми. Поэтому он перенес тестирование дронов в Штаты

Несмотря на то, что некоторые компании уже делают первые успехи в воздушной доставке, полеты на дронах все еще нуждаются в доработках – как технических, так и законодательных.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Государственная авиационная служба Украины собирается урегулировать использование беспилотных летательных аппаратов. На сайте ведомства уже опубликована концепция, направленная на обеспечение безопасности полетов дронов.

ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Билеты в кино онлайн: где купить дешевле?