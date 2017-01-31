Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок

E-commerce гигант продолжает расширять сферу деятельности
Гигант в сфере электронной коммерции, компания Amazon, займется морскими грузоперевозками из Китая на свои склады в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Компания не имеет в распоряжении собственных кораблей, но выступает в роли глобального экспедитора и провайдера логистики.
С октября Amazon приняла участие в доставке около 150 контейнеров с товарами из Китая. Об этом говорится в сообщениях компании Ocean Audit, которая занимается морскими перевозками.
С января этого года Amazon также начала заниматься сортировкой, маркировкой и погрузкой товаров, чем обычно занимаются компании по грузоперевозкам.
Amazon пока не комментирует эту информацию.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Amazon запустит платную поисковую платформу.
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По материалам wsj.com