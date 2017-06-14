Android Pay запустится еще в одной стране в августе

Запуск мобильного платежного сервиса был отложен на два месяца

Рынок мобильных платежей в Южной Корее развивается очень стремительно. Согласно Банку Кореи, в среднем ежедневный объем мобильных платежей в стране достигал 40,1 млрд вон (36 млн долларов США) в четвертом квартале прошлого год. Ожидается, что в 2017 году общий годовой объем мобильных платежей превысит 15 трлн вон (13 млрд долларов США).

Пионером на рынке мобильных платежей в Южной Корее стал сервис Kakao Pay, который запустился в сентябре 2014 года. Сейчас лидерами на рынке являются Kakao Pay, Syrup Pay, Naver Pay, Samsung Pay и Payco.

Запуск мобильного кошелька Google Android Pay на рынке Южной Кореи запланирован на август. Запуск перенесли на два месяца позже в связи с проблемами, которые возникли с внедрением технологии токенизации. Сейчас все восемь кредитных компаний, работающих в стране, проводят переговоры о сотрудничестве с Google.

Сейчас Android Pay доступен в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Гонконге, Польше, Новой Зеландии, Ирландии, Японии, Бельгии и России.

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По материалам businesskorea.co.kr