Android-троян ворует пароли от банковских приложений

Эксперты обнаружили новый мобильный банковский троян, который маскируется под приложение с прогнозом погоды

Вирусная лаборатория международного разработчика антивирусного программного обеспечения ESET предупреждает владельцев устройств на базе Android о появлении нового мобильного банковского трояна, который маскируется под приложения с прогнозом погоды на Google Play, блокирует экран и ворует пароли от банковских приложений.

Чтобы завладеть устройством, троян запрашивает у пользователя расширенные права в системе. После завершения установки троян выводит на главный экран виджет с прогнозом погоды, «позаимствованный» у легального приложения. Тем временем, на командный сервер в фоновом режиме передается информация об устройстве.

Вредоносная программа распознает популярные банковские приложения, собирает логины и пароли при помощи фальшивых форм ввода и направляет эти данные своим операторам. Функция перехвата текстовых сообщений позволяет обойти двухфакторную аутентификацию на базе SMS.

Более того, с помощью трояна мошенники могут блокировать и разблокировать экран устройства по команде, меняя пароль, что позволяет им скрыть от жертвы кражу средств со счета.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, чем опасны банковские троянцы и как от них защититься.

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По материалам plusworld.ru