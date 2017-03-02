Телефонное мошенничество процветает: под прицелом каждый тридцатый украинец

В 2016 году мошенники заработали на телефонном мошенничестве в пять раз больше, чем в 2015

В 2016 году злоумышленники заработали около 275 млн гривен на телефонном мошенничестве с платежными картами, что более, чем в пять раз больше, чем в предыдущем году. Тогда показатель составлял 51 млн гривен.

Об этом сообщают в ЕМА.

Такая динамика может привести к тому, что к концу 2017 года от телефонного мошенничества пострадает каждый тридцатый украинец. Цель телефонных мошенников — выманить у жертвы все данные по платежной карте, необходимые для снятия денег, в рамках телефонного разговора.

Два основных вида мошенничества с платежными картами

Самыми популярными методами мошенничества среди злоумышленников являются вишинг (мошенничество по телефону) и фишинг (мошенничество в интернете). Оба метода нацелены на выманивание данных платежной карты.

Подробности рассказал в интервью «Громадському радіо» заместитель директора по операционным вопросам и информационной безопасности Ассоциации ЕМА Алексей Красюк.

Алексей Красюк утверждает, что причиной повышения активности телефонных мошенников является то, что обманные схемы, к которым они прибегают достаточно простые и не требуют особых затрат. На сегодняшний день каждый украинец может стать жертвой мошенничества по телефону или в интернете.

Единственная защита от мошенников — это знание. Каждому держателю платежной карты необходимо знать, как распознать телефонного мошенника и как реагировать.

Как обманывают по телефону

Большинство телефонных мошенников представляются сотрудниками банка и настаивают на предоставлении данных платежной карты под предлогом обслуживания или проблем с картой.

Так, чаще всего мошенники утверждают, что звонят от имени банка по следующим причинам:

1) заблокирована карта;

2) проверка остатка по счету;

3) получение денег, перерасчет кредита;

4) подозрительные операции с картой.

Мошенники могут представляться сотрудниками безопасности Национального банка Украины, Пенсионного фонда, Службы безопасности Украины или полиции и т.д.

Злоумышленники прибегают к тактике психологического давления, торопят и даже угрожают и запугивают жертву, ожидая, что держатель карты запаникует и сообщит все данные по своей карте.

Согласно статистике EMA за 2016 год, ¾ украинцев не считают безопасным сообщать данные своей карты по телефону. Однако при этом ¾ держателей платежных карт раскрыли мошенникам данные своей карты.

Подставной покупатель товара

Часто мошенники прибегают к еще одной схеме: звонят человеку, выставившему что-то на продажу на одном из сайтов бесплатных объявлений. Преступник представляется покупателем и либо просит сообщить ему данные карты для перевода предоплаты (или всей стоимости товара), либо просит продавца подойти к банкомату, чтобы при помощи банкомата перевести деньги с чужой карты (карты мнимого покупателя) на свою.

Однако, все, что нужно для получения на карту любых средств — это ее номер.

Как избежать мошенничества в Интернет

Фишинг в Украине тоже процветает: количество фишинговых сайтов выросло в 4 раза в 2016 году.

Алексей Красюк советует помнить о пяти правилах безопасного использования сайтов и сервисов:

Безопасно выбирать веб-ресурсы, которые вы уже использовали неоднократно. При этом вводить адрес сайта желательно собственноручно (или хранить страницу в закладках).

Опасно использовать новые сервисы и сайты, о которых нет информации в Интернет. Даже если эти сайты оказались в топе поисковой выдачи.

Безопасно использовать сервисы, в адресной строке которых указано защищенное соединение https (не только на главной странице сайта, но – обязательно! – на странице, на которой проводится оплата).

Опасно использовать отечественные сервисы, которые зарегистрированы не на домене .UA (чтобы получить такую регистрацию, нужно собрать пакет документов и подождать несколько месяцев, чем фишинговые мошенники не занимаются).

Опасно использовать сайты, в текстах которых есть ошибки (грамматические или синтаксические). Ни одна уважающая себя компания не допустит безграмотности в текстах сайта.

В случае, если вы попались на крючок мошенникам и вовремя это осознали, необходимо немедленно заблокировать карту.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, клиенты каких банков чаще всего становятся жертвами карточных мошенников.

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