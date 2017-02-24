Финансовые угрозы в 2016 году: мошенники существенно активизировались

Цель мошенников — получение конфиденциальной финансовой информации, имея которую они также получают свободный доступ к денежным средствам жертвы

В 2016 году количество финансовых фишинговых атак увеличилось на 13,14% по сравнению с 2015 годом и составило 47,48% — самый высокий показатель за всю историю изучения. Об этом сообщают эксперты Kaspersky Lab.

Мошенники нацелены на сбор конфиденциальной финансовой информации — номеров социального страхования, логинов и паролей от систем онлайн-банкинга или платежных систем — заполучив которую они также получают свободный доступ к деньгам жертвы.

Чаще всего жертвами злоумышленников становятся банки: в 25,76% случаев они используют поддельную банковскую информацию. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 8,31%.

11,55% фишинговых атак нацелены на пользователей платежных систем, а 10,14% — на онлайн-потребителей.

Во избежание кибератак эксперты Kaspersky Lab дают пользователям следующие советы:

— всегда проверять подлинность веб-сайта, на котором они собираются вводить финансовую информацию,

— проверять, защищено ли соединение безопасным протоколом https,

— не стоит переходить по подозрительным ссылкам и выполнять все требования, изложенные в электронных письмах от имени банка, если они вызывают у вас даже самую малую долю сомнения,

— необходимо использовать защитное решение, включающее в себя проактивные функции распознавания и блокирования фишинга.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ведущая криптовалютная биржа пострадала от кибератак.

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