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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Финансовые угрозы в 2016 году: мошенники существенно активизировались

24.02.2017 12:55

Цель мошенников — получение конфиденциальной финансовой информации, имея которую они также получают свободный доступ к денежным средствам жертвы

Финансовое мошенничество

Финансовые угрозы в 2016 году: мошенники существенно активизировались. Фото: edacsystems.com

В 2016 году количество финансовых фишинговых атак увеличилось на 13,14% по сравнению с 2015 годом и составило 47,48% — самый высокий показатель за всю историю изучения. Об этом сообщают эксперты Kaspersky Lab.

Мошенники нацелены на сбор конфиденциальной финансовой информации — номеров социального страхования, логинов и паролей от систем онлайн-банкинга или платежных систем — заполучив которую они также получают свободный доступ к деньгам жертвы.

Чаще всего жертвами злоумышленников становятся банки: в 25,76% случаев они используют поддельную банковскую информацию. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 8,31%.

11,55% фишинговых атак нацелены на пользователей платежных систем, а 10,14% — на онлайн-потребителей.

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Во избежание кибератак эксперты Kaspersky Lab дают пользователям следующие советы:

—  всегда проверять подлинность веб-сайта, на котором они собираются вводить финансовую информацию,

—  проверять, защищено ли соединение безопасным протоколом https,

— не стоит переходить по подозрительным ссылкам и выполнять все требования, изложенные в электронных письмах от имени банка, если они вызывают у вас даже самую малую долю сомнения,

—  необходимо использовать защитное решение, включающее в себя проактивные функции распознавания и блокирования фишинга.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ведущая криптовалютная биржа пострадала от кибератак.

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Рубрики: БезопасностьНовости

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