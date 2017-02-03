Apple нашла нового производителя для iPhone

Компания начнет производство в индийском городе в начале июня

Поступила официальная информация о том, что Apple будет производить свои iPhone в Индии на фабрике в городе Бангалор.

Согласно предварительной информации, компания начнет производство в индийском городе в начале июня.

Произведенные в Бангалоре iPhone будут нацелены на внутренний рынок.

Индия станет лишь третьей страной в мире, где Apple будет производить свои iPhone.

Индийское правительство и Apple продолжают переговоры. Правительство намерено договориться с компанией о размещении производства комплектующих для iPhone в Индии.

Apple располагает достаточно сложной цепью поставок. Комплектующие для iPhone, iPad, iPod и Mac производятся в 28 странах, в основном — третьего мира. У компании 766 поставщиков, из них 346 — в Китае, 126 — в Японии, 69 — в США и 1 — в Индии.

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Ранее сообщалось о том, что Apple отчиталась о доходах и продажах.

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По материалам indiatimes.com