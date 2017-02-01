Apple отчиталась о доходах и продажах

Результаты первого фискального квартала текущего года побили все рекорды

Apple сообщила о своих доходах за первый фискальный квартал 2017 года. Согласно Thompson Reuters, эксперты Уолл-стрит прогнозировали, что доход в расчете на акцию будет составлять 3,21 доллара, а выручка компании за квартал — 77,38 млрд долларов. Оданко, в Apple сообщили, что доход в расчете на акцию достиг 3,36 доллара, а выручка — 78,4 млрд долларов. Таким образом, результаты превысили ожидания экспертов по всем показателям.

По результатам первого фискалького квартала 2016 года Apple продала рекордных 74,8 млн iPhone, 16,1 млн iPad и 5,3 млн Mac. В первом фискальном квартале 2017 года компания продала 78,3 млн iPhone, 5,4 млн Mac и 13,1 млн iPad.

В интервью CNBC CEO компании Apple Тим Кук назвал последний квартал «взрывным» и добавил, что все больше пользователей устройств на базе Android переключаются на продукцию Apple.

Однако в компании ожидают, что выручка по итогам второго фискального квартала 2017 года немного снизится и будет на уровне между 51,5 млрд долларов и 53,5 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple всерьез займется исследованием искусственного интеллекта.

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По материалам technobuffalo.com