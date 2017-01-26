Apple планирует открыть производство в Индии

Компания уже даже согласовала все вопросы по налоговым и тарифным льготам

Компания Apple готова открыть производство своей продукции в Индии и, похоже, даже согласовал все вопросы по налоговым и тарифным льготам.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию The Wall Street Journal о том, что «все договоренности достигнуты». Однако официальных заявлений от самой компании пока не последовало.

Достоверно известно, что Apple и правительство Индии пытались договориться по вопросу разрешения для американской компании импортировать товары в Индию, включая «оборудование и компоненты», без необходимости платить на них налоги на протяжении 15 лет. Таким образом, Apple значительно снизит расходы на получение права доступа на один из своих основных рынков сбыта, что позволит компании конкурировать с менее дорогими смартфонами на базе Android.

Тем не менее, администрация президента Трампа настаивает на том, чтобы Apple производила свои товары в США, что обойдется компании намного дороже.

Пока что Apple не разглашает свои планы по поводу того, что именно компания будет производить в Индии. Компания лишь подтвердила, что «усердно работает над развитием производства в Индии».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple сократит производство iPhone 7.

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По материалам technobuffalo.com