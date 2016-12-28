Apple работает над новым iPhone 7s

Новая версия iPhone 7 будет выпущена в следующем году

Слухи ходят о том, что компания Apple планирует запустить 5-дюймовый iPhone 7s в 2017 году.

Ранее компания Nikkei сообщала о том, что Apple намерена выпустить промежуточную 5-дюймовую модель между 4,7-дюймовым iPhone 7s и 5,5-дюймовым iPhone 7 Plus.

Новая версия iPhone 7 будет иметь двойную камеру. Ее объективы будут расположены вертикально, а не горизонтально, как у уже существующих моделей iPhone 7.

Помимо двойной камеры, устройство также будет оснащено OLED-дисплеем и 4ГБ оперативной памяти.

Традиционно, все официальные заявления Apple приходятся на сентябрь, поэтому поклонникам Apple придется ждать еще девять месяцев до объявления официальной информации касательно новой версии iPhone 7. А пока — ждем больше слухов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple Pay раскрыл свои планы на рынок США.

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По материалам technobuffalo.com