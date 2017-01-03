Apple сократит производство iPhone 7

Производство нового iPhone будет сокращено на 10%
В 2017 году Apple намерена сократить производство iPhone 7 на 10%.
Сокращение производства в основном придется на первый квартал года – с января по март. Среди основных причин такого решения компании:
— накопившиеся запасы линейки iPhone 6s
— недостаточно высокие продажи iPhone 7
Согласно Nikkei Asian Review, сокращение производства коснется моделей iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Модель iPhone 7 Plus все еще популярна, но нехватка сенсоров для ее камеры заставляет Apple сократить производство ввиду невозможности удовлетворить спрос.
Несмотря на решение Apple сократить продукцию своего нового iPhone, в Японии устройство пользуется высокой популярностью, в основном благодаря возможности принимать и совершать бесконтактные платежи с помощью IC чип-ридера. Однако на Японию приходится всего 10% всех продаж Apple, поэтому высокий спрос в этой стране не сможет компенсировать низкую популярность в других уголках мира.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что Apple работает над новым iPhone 7s.
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По материалам pymnts.com