Apple тайно протестировала беспилотные автомобили

Компания впервые раскрыла детали своего проекта Project Titan

CEO Apple Тим Кук впервые раскрыл подробности проекта по разработке собственных беспилотных автомобилей. Об этом он рассказал в интервью для Bloomberg Television.

Изначально Apple была настроена на разработку автомобилей под собственным брендом, однако позже планы изменились и теперь компания работает над технологией беспилотного вождения. Участниками проекта Project Titan, который занимается разработкой технологии с 2014 года, являются более 1 тыс инженеров.

В апреле Apple получила официальное разрешение от Государственного департамента автомобильного транспорта на испытания автомобилей с автопилотом в Калифорнии. Фотографии с испытания были опубликованы через несколько недель.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple займется виртуальной реальностью. Компания представила новую версию графического интерфейса для программирования приложений Metal 2 на Всемирной конференции разработчиков Apple.

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По материалам bloomberg.com