Австралиец вживил себе под кожу проездной — фото

Житель Австралии вживил себе в левую руку проездной, и теперь для проезда в общественном транспорте ему достаточно лишь приложить руку с чипом к сканеру



Как сообщил биохакер Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау (это его настоящее полное имя), вживить под кожу проездной ему помог мастер по пирсингу. Он обрезал чип от проездного Opal до размера в 10 мм и поместил его в биосовместимый пластик.

Это уже не первый чип в левой руке биохакера — ранее он вживил себе еще два чипа, на которых хранятся документы и другая важная информация.

Мяу-Лудо рассказал, что сканер порой не считывает информацию с чипа, поэтому приходится подносить к нему руку несколько раз. Впрочем, по его словам, такое случается и с обычными проездными Opal.

Хотя биохакер и доволен своей модификацией, власти подобных экспериментов не поддерживают и подчеркивают, что они нарушают установленные правила пользования проездными. Представитель департамента транспорта Нового Южного Уэльса также отметил, что изменение физических характеристик карты Opal может сказаться на ее надежности.

Не исключено, что проездной Мяу-Лудо могут заблокировать.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в метро Лондона можно рассчитаться за проезд бутылкой. В дно каждой бутылки, которая участвует в акции, встроен бесконтактный чип.

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По материалам: ABC