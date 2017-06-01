Пей и плати: в метро Лондона можно рассчитаться за проезд бутылкой

В дно каждой бутылки, которая участвует в акции, встроен бесконтактный чип

Пассажиры, которые заходят в Лондонскую поземку на станции Oxford Circus, смогут оплачивать проезд бутылками от напитков. Такой функционал в рамках рекламной кампании реализовала корпорация общественного транспорта столицы Великобритании — Transport for London и бренд энергетических напитков Luzozade.

В дно каждой бутылки, которая участвует в акции, встроен бесконтактный чип. Он позволяет оплачивать проезд одним прикосновением к терминалу, который установлен на турникете в метро.

Все напитки в рамках PR-кампании раздают возле указанной выше станции метро в час пик. Проезд в метро пассажиры тоже получают бесплатно по акции, которая рассчитана на несколько дней и будет действовать до 2 июня.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что расплатиться за кофе можно чашкой. Производитель “умных” чашек и бутылок Optus оснастил кофейную посуду NFC-чипом, размещенным в основании чашки. Гаджет позволяет совершать платежи на сумму до $100.

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