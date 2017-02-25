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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Бесконтактные часы и ювелирка: крупный банк переводит платежи на новый уровень

25.02.2017 10:35

Британский Barclays оснастит своей технологией бесконтактных платежей наручные часы и ювелирные изделия

Бесконтактные платежи часы и ювелирка

Бесконтактные часы и ювелирка: крупный банк переводит платежи на новый уровень. Фото: news.bitcoin.com

Barclaycard – кредитно-карточное подразделение крупнейшего британского банка Barclays – внедрит свою технологию бесконтактных платежей bPay в наручные часы и ювелирные изделия в Великобритании, совместно с ювелирным ритейлером DCK Group и провайдером платежных технологий для ювелирных изделий Tappy Technologies.

barclaycard

Устройства, оснащенные технологией bPay, были запущены в 2015 году. С тех пор, согласно Barclaycard, с их помощью было совершено 1,1 млн транзакций на общую сумму 6,6 млн фунтов стерлингов.

bpay

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк запустил мобильное приложение для бесконтактных платежей.

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По материалам nfcworld.com

Рубрики: BarclaysБанкиБезналичное обществоНовости

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