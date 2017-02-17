Бесконтактные зеркала: оплатить товар можно прямо в примерочной магазина одежды

Бесконтактные зеркала Oak Mirror оснащены функцией платежей и еще несколькими интересными и полезными интерактивными элементами

Вскоре потребители смогут оплачивать понравившиеся товары, не выходя из примерочной магазина одежды, с помощью своих смартфонов, оснащенных технологией NFC-платежей и виртуального кассового аппарата в бесконтактном зеркале.

Бесконтактное зеркало Oak Mirror, созданное в 2015 году разработчиками eBay, уже представлено в некоторых торговых точках брендов Polo Ralph Lauren, Gerry Weber и Rebecca Minkoff.

Бесконтактное зеркало, которое заменяет традиционное зеркало в примерочных, оснащено интерактивными элементами, включая RFID-технологию. Она фиксирует все товары, которые покупатель принес с собой в примерочную и предоставляет ему возможность запросить аналогичные товары в другом размере или цвете.

Сотрудники магазина получают все запросы покупателя через мобильное приложение в виде оповещений и даже могут реагировать на них.

Виртуальный кассовый аппарат Oak Checkout дает возможность покупателям оплатить понравившиеся товары без очереди с помощью Apple Pay, Android Pay и еще нескольких мобильных платежных сервисов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon расширит сеть оффлайн-магазинов.

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По материалам finextra.com