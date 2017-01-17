Безбумажное будущее: Рада приняла закон об электронном билете

Украинцы попрощаются с бумажными билетами на городской транспорт

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте». За принятие указанного документа №4121 во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных депутатов.

Существующая система оплаты и контроля проезда в городском пассажирском транспорте устарела. Использование бумажных билетов не дает возможности проконтролировать реальный пассажиропоток на маршрутах общественного транспорта и, соответственно, оборот наличных средств. Кроме того, такая система приводит к снижению уровня безопасности перевозки пассажиров.

Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот денежных средств и, соответственно, оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможность обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, сократит время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.

Органы местного самоуправления смогут сами контролировать процесс внедрения автоматизированных систем учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, порядок их функционирования. Они смогут утверждать правила пользования городским пассажирским транспортом. Льготные категории населения будут обеспечены электронными билетами в населенных пунктах, где введена автоматизированная система учета оплаты проезда. Будет установлена обязанность для пассажиров регистрировать проездные документы в населенных пунктах, где введена автоматизированная система учета оплаты проезда, и административная ответственность за ее невыполнение.

Кроме всего прочего, принятие этого документа, как указано в пояснительной записке, посодействует эффективному планированию маршрутов и графиков пассажироперевозок, росту экономических показателей транспортных предприятий за счет использования гибкой системы тарифов. Перевозчики смогут снизить эксплуатационные затраты на организацию и контроль оплаты проезда, повысить прозрачность расчетов, в том числе по возмещению затрат на перевозку пассажиров льготных категорий. Также будет повышена безопасность дорожного движения.

Сообщается, что реализация законодательного акта не нуждается в дополнительных обязательных финансовых затратах из госбюджета. Поскольку органы местного самоуправления получат право самостоятельно внедрять автоматизированную систему учета оплаты проезда в городском пасстранспорте, определять источники финансирования и планировать расходы.

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По материалам Forbes Украина