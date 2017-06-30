Биометрическое кольцо заменит банковские карты, пароли и ключи

Биометрическое кольцо Token позволит открывать двери, запускать компьютер, заводить автомобиль и совершать платежи

Создателям инновационного носимого устройства удалось получить поддержку от впечатляющего списка партнеров, включая Masterсard, Microsoft, Visa и HID.

Технология от HID позволяет использовать кольцо в качестве входной карты (к примеру, в офисе). Эта функция может работать даже со считывателями, произведенными не компанией HID.

Партнерство с Masterсard позволило интегрировать в Token функционал платежной карты для общественного транспорта. Ожидается, что к концу года владельцы кольца смогут использовать его для оплаты проезда в поездах и автобусах по всему миру.

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Кольцо Token с внутренней стороны оборудовано сканером отпечатка пальца. Встроенный инфракрасный сенсор распознает, находится ли кольцо на пальце владельца. Пока вы не сняли его, можете совершать различные операции в одно касание. Если кольцо снято, нужно снова отсканировать отпечаток пальца, прежде чем продолжить использование.

Как следует из названия устройства, оно задействует токенизацию для обеспечения безопасности транзакций с кредитными картами. Дополнительный уровень защиты гарантирует сочетание сканера отпечатков пальцев с ИК-сенсорами.

Добавлять данные кредитных карт, пароли и различные профили можно через соответствующее мобильное приложение.

Работу кольца обеспечивают NFC и Bluetooth модули. Батарея, от которой работает кольцо, может продержаться до трех недель. Чтобы продолжить расплачиваться, кольцо нужно подзарядить.

Внешне Token выглядит весьма обычно. Производитель утверждает, что по данным его исследований, благодаря функционалу кольца многие пользователи готовы его носить. Кроме того, Token водонепроницаем (до глубины в 50 метров), поэтому пользователю не придется снимать его при мытье рук.

Цена на носимое устройство начинается от 249 долл. Премиальные версии черного и розового цветов стоят 299 долл. Предварительный заказ открыт на сайте Tokenize, а отправка кольца заказчикам начнется в декабре.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что австралиец вживил себе под кожу проездной. Теперь для проезда в общественном транспорте ему достаточно лишь приложить руку с чипом к сканеру.

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