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Биометрическое кольцо заменит банковские карты, пароли и ключи

30.06.2017 15:18

Биометрическое кольцо Token позволит открывать двери, запускать компьютер, заводить автомобиль и совершать платежи

Кольцом можно оплачивать покупки Фото: www.ssrphotography.com

Создателям инновационного носимого устройства удалось получить поддержку от впечатляющего списка партнеров, включая Masterсard, Microsoft, Visa и HID.

Технология от HID позволяет использовать кольцо в качестве входной карты (к примеру, в офисе). Эта функция может работать даже со считывателями, произведенными не компанией HID.

Партнерство с Masterсard позволило интегрировать в Token функционал платежной карты для общественного транспорта. Ожидается, что к концу года владельцы кольца смогут использовать его для оплаты проезда в поездах и автобусах по всему миру.

Галерея

Кольцо Token с внутренней стороны оборудовано сканером отпечатка пальца. Встроенный инфракрасный сенсор распознает, находится ли кольцо на пальце владельца. Пока вы не сняли его, можете совершать различные операции в одно касание. Если кольцо снято, нужно снова отсканировать отпечаток пальца, прежде чем продолжить использование.

Как следует из названия устройства, оно задействует токенизацию для обеспечения безопасности транзакций с кредитными картами. Дополнительный уровень защиты гарантирует сочетание сканера отпечатков пальцев с ИК-сенсорами.

Добавлять данные кредитных карт, пароли и различные профили можно через соответствующее мобильное приложение.

Работу кольца обеспечивают NFC и Bluetooth модули. Батарея, от которой работает кольцо, может продержаться до трех недель. Чтобы продолжить расплачиваться, кольцо нужно подзарядить.

Кольцо заряжается Фото: www.ssrphotography.com

Внешне Token выглядит весьма обычно. Производитель утверждает, что по данным его исследований, благодаря функционалу кольца многие пользователи готовы его носить. Кроме того, Token водонепроницаем (до глубины в 50 метров), поэтому пользователю не придется снимать его при мытье рук.

Цена на носимое устройство начинается от 249 долл. Премиальные версии черного и розового цветов стоят 299 долл. Предварительный заказ открыт на сайте Tokenize, а отправка кольца заказчикам начнется в декабре.

Видео

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что австралиец вживил себе под кожу проездной. Теперь для проезда в общественном транспорте ему достаточно лишь приложить руку с чипом к сканеру.

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Рубрики: МирНовостиТехнологии

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