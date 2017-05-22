Bitcoin достиг нового исторического максимума: эксперты назвали риски

Цена биткоинов в первый раз в истории превысила 2000 долларов

В субботу, 20 мая, стоимость самой популярной криптовалюты выросла на 2,62%, достигнув отметки в 2 019 долларов. На момент написания новости 1BTC стоил 2170 долларов США. Таким образом, с начала года цена биткоин выросла более чем на 100%.



По словам аналитиков, теперь, когда цифровая валюта преодолела ключевой психологический барьер в 2000 долларов, она может столкнуться с некоторыми сложностями.

Артур Хейс, один из основателей и генеральный директор платформы цифровой валюты DigitalMoney, сказал, что преодолев отметку в 2000 долларов, стоимость криптовалюты начнет расти все быстрее.

Чарльз Хейтер, соучредитель и главный исполнительный директор CryptoCompare, также положительно отреагировал на рост цен, назвав его важной вехой в развитии Bitcoin, порождающей дополнительный интерес к ней.

Также эксперты отметили, что новые показатели заставят крупные финансовые СМИ обратить внимание на криптовалюту.

Тем не менее, Хейтер предупреждает, что некорректное освещение события в прессе может повлиять на стоимость криптовалюты, спровоцировав непредсказуемое изменение цен.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Конкуренция растет: Ethereum достиг 50% объемов транзакций Bitcoin. Сеть Bitcoin ежедневно обрабатывает почти 220 тыс транзакций, а Ethereum — 125 тыс.

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