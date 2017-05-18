Глобальный рынок платежных карт в цифрах — Nilson Report

Люди тратят с банковских карт 20 трлн долларов в год

В 2016 году глобальные расходы с кредитных и дебетовых карт платежных систем American Express, Diners Club / Discover, JCB, Mastercard, UnionPay и Visa превысили 20 триллионов долларов. Об этом говорится в отчете Nilson Report «Global Cards Report 2016».

Каким «пластиком» рассчитываются чаще?

Количество транзакций по картам Visa, UnionPay, Mastercard, JCB, Diners Club/Discover и American Express выросло. Рост составил 13,3% — за прошлый год пользователи рассчитывались «пластиком» в магазинах 257,17 млрд раз.

По количеству транзакций лидируют карты Visa. Этими платежными инструментами всех типов оплачивалось 54,06% всех покупок. С дебетовых карт Visa оплачивалось 34,82% покупок, кредитных — 19,23%. Дебетовые карты Mastercard используются в 13,30% случаев, а кредитные — в 12,87%. Кредитными картами UnionPay оплачивается 7,59% транзакций, а дебетовыми картами китайской платежной системы — 7,32%. У American Express было 2,81% глобальных платежей, а у японской JCB — 1,15%. Diners Club/Discover обрабатывают 0,91% транзакций.

С каких карт тратят больше денег?

За год объем покупок, оплаченных картами вырос на 5,8% до 20,606 трлн долларов США, не учитывая операции по снятию налички в банкоматах.

Самым популярным платежным инструментом по объему транзакций стали дебетовые карты UnionPay. За ними следуют кредитные и дебетовые карты Visa, кредитные карты UnionPay, кредитные карты Mastercard, дебетовые карты Mastercard, карты American Express, карты JCB и Diners Club/Discover.

Какие карты становятся популярнее?

Несмотря на то, что китайский платежной системе не удалось выйти в лидеры по количеству транзакций, темпы роста числа оплат китайскими картами впечатляют — 32% по сравнению с 2016. Дебетовые и предоплаченные карты становятся более распространенными. В 2016 году на их долю приходилось 55,44% всех расчетов, на 1 процентный пункт больше, чем в 2015 году.

Всего в мире насчитывается 11,15 млрд действительных кредитных, дебетовых и предоплаченных карт. Это на 9,4% больше, чем в 2015 году. Из общего числа карт в обращении 77,37% были дебетовыми.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Технотренды 2017: часть 1. Мобильные платежи как революция розничной торговли