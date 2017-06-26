Известный провайдер запустит Bitcoin-кошелек для Windows Phone

Криптовалютный платежный процессор Bitpay Inc. объявил о том, что сделает доступным свой Bitcoin-кошелек для пользователей Windows Phone

С учетом того, что на Windows приходится менее 1% общей доли рынка смартфонов, массив мобильных приложений для работы с криптовалютой, доступных на этой мобильной ОС, очень ограничен. Большинство разработчиков сосредоточили свое внимание на рынках смартфонов Apple и Android.

В то же время, кошелек Copay от Bitpay обслуживает пользователей Windows с 2015 года, но его возможности ограничены. В новом кошельке будет интегрирован сервис Visa debit и ряд других функций, которые ранее не были доступны через Copay.

Сотрудничество между Bitpay и Microsoft началось еще в 2014 году. Тогда компании совместно запустили возможность оплачивать покупки биткоинами в онлайн-магазине Windows.

Объявляя о запуске нового Bitcoin-кошелька, компания Bitpay заявила, что «продолжительная приверженность Microsoft блокчейн-технологиям и интерес к смарт-контрактам делает наш Bitcoin-кошелек, платформа которого стала основой для многих интересных проектов, мощным дополнением к экосистеме приложений Windows Phone».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Bitcoin легализирован еще в одной стране. Местные криптовалютные биржи получили возможность работать на легальном основании.

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