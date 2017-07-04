Биткоин по $4 тыс: прогноз аналитика Goldman Sachs

Курс биткоина ожидает «пятая волна коррекции»

Текущий год стал очень успешным для криптовалюты биткоин: ее курс вырос с 1 тыс долларов в начале года до 3 тыс долларов в середине июня.

Шеба Джафари — главный аналитик Goldman Sachs – прогнозирует, что курс вырастет до 4 тыс долларов за монету, но на это потребуется время.

В своем сообщении для клиентов банка Джафари отмечает, что сейчас курс биткоина переживает «четвертую волну коррекции», в рамках которой он не должен упасть ниже 1,857 долларов за 1 BTC. За четвертой последует пятая волна, которая приведет к еще более значительному росту стоимости криптовалюты — до 4 тыс долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что криптовалюты потребляют больше электричества, чем некоторые страны. Энергоэффективность — не самая сильная сторона криптовалют.

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По материалам cryptocoinsnews.com