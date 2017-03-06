Блокчейн для грузоперевозок: технология оптимизирует доставку грузов

Датская компания в сфере грузоперевозок завершила свое первое тестирование технологии блокчейн для оптимизации доставки грузов по всему миру

Крупная датская компания в сфере грузоперевозок, Maersk, сообщила о завершении своего первого тестирования технологии блокчейн для оптимизации доставки грузов по всему миру.

Компания решила внедрить технологию блокчейн после того, как столкнулась со значительным снижением годового дохода. Разработка поможет сократить расходы и потраченное время на оформление документов между отправителем и получателем груза и переведет всю документацию в форму смарт-контрактов на основе блокчейна.

Maersk разрабатывает данный проект совместно с IBM и с применением блокчейн-разработки с модульной архитектурой Hyperledger Fabric. В рамках первого тестирования Maersk совершила транспортировку товара французской компании Schneider Electric через Атлантический океан.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн заручился поддержкой Еврокомиссии и Европейского парламента.

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По материалам coindesk.com