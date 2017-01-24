Bluetooth и сервис геолокации: пассажиры смогут оплачивать проезд по-новому

Британская железнодорожная компания протестирует сервис для безбилетного проезда

Пассажиры британской железнодорожной компании Chiltern Railways смогут путешествовать без билетов, используя для оплаты проезда интегрированное мобильное приложение с Bluetooth и сервисом геолокации, которое будет отслеживать пассажиров на протяжении их поездки, пропускать через турникеты и автоматически снимать деньги за проезд по самому выгодному для пассажиров тарифу.

Компания тестирует сервис совместно с SilverRail Technologies на отрезке между станциями Oxford Parkway и London Marylebone.

Новый сервис на основе мобильного приложения устранит необходимость покупки билетов, будет предлагать персонализированную обновленную информацию о поездках, сохранять историю поездок пассажира и информировать о ценах и выгодных предложениях.

Пилотное тестирование нового сервиса начнется в июле 2017 года. Об этом компания Chiltern Railways сообщила ресурсу NFC World.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк запускает электронные билеты в городском транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Укрзализныця» установит терминалы по продаже билетов

По материалам nfcworld.com