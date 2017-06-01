Бояться нечего: что говорят эксперты о мошенничестве с бесконтактными картами

Эксперты развеяли навязываемые британскими СМИ опасения о том, что случаи и объемы мошенничества с бесконтактными картами участились

Заголовки британских СМИ пестреют информацией о том, что мошенничество с NFC-картами выросло почти на 4500%, а суммы убытков от него достигли 7 млн фунтов в 2016 году, по сравнению с 153 тыс фунтов в 2014. Однако в Finextra Research объяснили, как обстоит ситуация на самом деле.

В СМИ сообщают, что якобы кража бесконтактных карт позволяет злоумышленникам расходовать средства, не зная PIN-кода и каких-либо других банковских сведений. В действительности, расходование средств ограничено 1-3 бесконтактными транзакциями объемом до 30 фунтов. После этого вор должен будет ввести PIN-код. Таким образом, максимальный убыток при потере карты может составить 90 фунтов. Но если пострадавший вовремя оповестит свой банк, тот обязуется полностью покрыть убытки.

Что касается роста мошенничества на 4500%, при расчете этого показателя не учитывался темп роста количества бесконтактных карт за тот же период. По данным британской Ассоциации эмитентов карт, в марте 2014 года в обращении находилось 43,3 млн NFC-карт, а в марте 2017 года на 148% больше — 107,4 млн. Кроме того, в 2016 году с бесконтактных карт было потрачено 21,8 млрд фунтов. Следовательно, заявленные СМИ 7 млн фунтов, украденные мошенниками, составляют лишь 0,03% от общего объема транзакций.

К тому же, у поклонников NFC есть возможность практически полностью обезопасить себя, перейдя на мобильные платежи. В лучших мобильных платежных решениях используется технология Trusted Execution Environment (TEE), позволяющая защищать экраны устройств и сканировать отпечатки пальцев. Это означает, что преступники не смогут провести ни одной бесконтактной транзакции, даже завладев чужим телефоном.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объем бесконтактных транзакций к 2019 году увеличится вдвое. По прогнозам, около 80% всех бесконтактных платежей будут произведены при помощи NFC-карт.

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По материалам finextra.com