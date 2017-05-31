Безналичная Украина: украинцы стали чаще платить картой и реже снимать наличные

Украина медленно, но уверенно движется на пути к безналичному обществу

Украинцы стали чаще расплачиваться банковскими картами. Так 32% респондентов, которые приняли участие в исследовании, сообщили, что регулярно совершают карточные платежи в магазинах, на заправках и в других торговых точках, 26% — в интернете, а 19% — оплачивают товары и услуги картами чаще, чем раньше.

Такие результаты показало совместное исследование Ассоциации ЕМА и компании «Gemius Украина» под названием «Оценка уровня осведомленности относительно признаков и способов защиты от мошенничества в сфере использования платежных карт среди Интернет-пользователей Украины». Проект был реализован в рамках Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов SafeCard.

Исследование проводили совместно Ассоциация ЕМА и компания «Gemius Украина» в рамках Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов SafeCard в апреле-мае текущего года.

Первый этап исследования проходил в октябре-ноябре 2016 года.

Если сравнить результаты осени и весны, получим существенный «прирост» в области карточных платежей.

В частности, уменьшилось количество пользователей, которые никогда не используют карты для оплаты в магазинах, торговых точках и онлайн:

— никогда не платят картой за товары и услуги в магазинах и других торговых точках только 6% респондентов – хотя на первом этапе исследования этот показатель был в два раза выше;

— никогда не платят картой онлайн 15% опрошенных, хотя осенью число таких респондентов составляло 24%.

Также, украинцы стали меньше снимать наличные в банкоматах: показатель упал с 40% до 33%. При этом, пользователей, которые регулярно переводят деньги не в кассе банка, а через терминал стало на 4% больше: показатель вырос с 14% до 18%.

Исследование проводилось онлайн. В нем приняли участие жители украинских сел и городов в возрасте от 14 до 69 лет. Третий, заключительный, этап исследования будет проведен в августе текущего года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что с украинцев сняли ограничения на перевод денег за рубеж. Национальный банк продолжает либерализацию валютного регулирования, ослабляя ограничения, которые потеряли свою действенность и смягчения которых не приведет к дестабилизации ситуации на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка.

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