Бразилию ожидает бум в развитии финтеха — Goldman Sachs

Бразильский финтех потеснит традиционный банкинг уже в ближайшие несколько лет

Бразилию ожидает бум в развитии финансовых технологий, который, согласно отчету крупнейшей инвестиционной компании США Goldman Sachs, повлечет за собой потерю банками значительной доли на бразильском рынке.

Согласно отчету Goldman Sachs, прибыль более 200 финтех-компаний в Бразилии достигнет более 24 млрд долларов в течение следующих десяти лет. Самыми перспективными сегментами станут платежи, кредитование, личные финансы, а также страхование.

По мнению экспертов, влияние финансовых технологий будет наиболее заметным в Бразилии, так как в стране банковский сектор очень концентрированный.

В Goldman Sachs также отметили, что в Бразилии пять крупнейших банков страны контролируют 84% кредитов, что на 71% больше, чем 10 лет назад. Для сравнения, в США на пять крупнейших банков приходится 20% всей сети банкоматов в стране. К примеру, в Индии данный показатель находится на уровне 30%, а в Турции — ниже 30%.

Эксперты отмечают, что фирмы венчурного капитала проявляют все больший интерес к бразильским финтех-компаниям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что финансовые компании рискуют потерять 40% дохода из-за финтеха. Из 57 руководителей финансовых компаний в Великобритании, опрошенных компанией PwC, 61% уверены, что доходы их компаний сократятся на 40%, что значительно выше потерь, на которые рассчитывают их коллеги в других странах мира.

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По материалам pymnts.com