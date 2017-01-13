Будущее блокчейна: эксперты прогнозируют инвестиционный бум

Эксперты ожидают, что инвестиции банков в технологию блокчейн в ближайшие несколько лет достигнут 400 млн долларов

Дальнейшее развитие технологии распределенного реестра поможет сократить расходы глобальной индустрии финансовых услуг на 110 млрд долларов. Такие результаты продемонстрировал анализ компании McKinsey.

Материальный эффект технологии можно будет наблюдать уже в течение следующих трех лет, а ее масштабное внедрение ожидаю уже через пять лет.

Самый большой эффект технология будет иметь для таких сфер, как трансграничные B2B-платежи, где технология поможет устранить посредников, и торгового финансирования, где технология поможет сэкономить 14 млрд долларов благодаря отходу от работы с бумагами.

Также технология будет иметь позитивный эффект на такие сферы, как P2P-платежи, транзакции репо, вычисления производных, KYC, борьба с отмыванием денег и мошенническим использованием персональных данных.

Эксперты McKinsey прогнозируют, что инвестиции банков в технологию блокчейн достигнут 400 млн долларов к 2019 году.

Также, в McKinsey называют блокчейн «самой инновационной технологией со времен прихода интернета».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finextra.com