Цена Bitcoin впервые превысила $3000

Криптовалюта установила новый рекорд

Вчера, 11 июня стоимость самой популярной криптовалюты впервые в истории превысила 3000 долларов (согласно индексу цен на биткойн CoinDesk (BPI).

Большую часть прошлой недели (5-11 июня) цена на биткоин колебалась в диапазоне от 2700 до 2900 долларов США.

Новый рекорд криптовалюта установила на фоне повышения интереса к другим виртуальным активам. Например, вчера токен Ethereum также преодолел рубеж в 300 долларов США.

Другие эксперты сошлись во мнении, что биткоин только выиграет от этой тенденции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Конкуренция растет: Ethereum достиг 50% объемов транзакций Bitcoin. Согласно данным blockchain.info и etherscan, сеть Bitcoin ежедневно обрабатывает почти 220 тыс транзакций, а Ethereum — 125 тыс (примерно такой же показатель был год назад у Bitcoin)

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