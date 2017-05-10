Цена биткоина снова обновила рекорд

С начала года курс криптовалюты вырос на 70%
Вчера, 9 мая 2017 года, цена криптовалюты биткоин впервые в истории превысила отметку 1,700 долларов за монету.
Это означает, что с начала года цена криптовалюты выросла на 70% — с 997 долларов в январе — и на 200 долларов за неделю.
На момент публикации материала курс биткоина на Coindesk Bitcoin Price Index составлял 1711.18 долларов.
Согласно CoinDesk, курс биткоина продолжает расти на фоне интереса со стороны инвесторов. В то время, как курс биткоина вырос на 70%, цена других альтернативных валют выросла на 600%, начиная с марта.
Эксперты на рынке предупреждают, что курс биткоина уже впритык приблизился к ключевому уровню сопротивления, что может привнести некую неопределенность на рынок криптовалют и отпугнуть инвесторов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Одессе можно купить биткоин через банкомат. Первый в Одессе терминал для покупки и продажи Bitcoin был установлен и запущен в конце апреля. Он расположен в ТЦ «Кадорр».
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По материалам coindesk.com