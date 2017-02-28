Центробанк Китая тестирует собственную криптовалюту для платежей

Народный банк Китая протестировал собственную цифровую валюту для платежей в физических магазинах

Народный банк Китая (People’s Bank of China, PBOC) провел тестирования прототипа собственной цифровой валюты, которую он разрабатывал с 2014 года. Криптовалюту можно использовать для покупки абсолютно разных товаров в физических магазинах — от продуктов питания до автомобилей.

С помощью цифровой валюты ритейлеры смогут получать платежи от покупателя напрямую без посредников, что значительно снизит затраты на транзакции. Однако потребители не почувствуют большой разницы — процесс оплаты с помощью криптовалюты PBOC будет во многом похож на платежи с Alipay или WeChat.

Внедрение в обращение собственной криптовалюты Центробанка станет эффективный методом борьбы против финансового мошенничества. К тому же, печать денег и борьба с поддельными купюрами в стране с населением 1,4 млрд человек требует огромное количество средств.

Внедрение цифровой валюты сделает транзакции более быстрыми, удобными и прозрачными.

Если собственная криптовалюта PBOC все-таки войдет в массовое обращение, она станет серьезным конкурентом для уже существующих финансовых посредников, банков и платежных систем.

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По материалам bloomberg.com