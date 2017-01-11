Чем платить будем: Индия откажется от налички, карт и смартфонов

Власти Индии решительно настроены перейти на самые современные способы платежей

В конце прошлого года в рамках борьбы с коррупцией Индия вывела из обращения несколько банкнот крупных номиналов. Но на этом изменения не закончились. На днях в стране объявили о планах избавиться не только от наличных, но и от пластиковых платежных инструментов к 2020.

В правительстве уверены, что вместо банковских карт, купюр и мобильных телефонов граждане будут рассчитываться с помощью собственных отпечатков пальцев.

Уже сегодня в Индии работает мобильное приложение Bhim, которое позволяет владельцам смартфонов Android переводить деньги между банковскими счетами без посредников. Правительство планирует объединить его с национальным хранилищем биометрических данных Aadhar. Когда это произойдет индийцы смогут оплачивать покупки одним прикосновением.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Смелые прогнозы правительства не совпадают с потребностями обычных граждан. Чтобы обеспечить себя необходимым количеством бумажных денег некоторым жителям приходится заказывать банкноты через Интернет.

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