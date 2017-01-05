Индия на пути к безналичному обществу: в стране запустили новое приложение

Правительство Индии стремится сократить оборот наличных в стране

В Индии запустили новое мобильное платежное приложение BHIM (Bharat Interface for Money), которое работает на основе Aadhaar и является ребрендингом версии UPI (Unified Payment Interface).

Приложение нацелено на развитие безналичного общества и позволит устранить комиссию таких платежных систем, как Mastercard и Visa, которая была существенной преградой для мерчантов, которые хотели перейти на цифровые платежи. К тому же, приложение сделает финансовые услуги доступными даже в провинциальных районах Индии, минимизирует роль пластиковых карт и POS-терминалов в платежной сфере.

Все, что нужно, чтобы пользоваться приложением – это смартфон на основе Android. BHIM уже доступно для скачивания на Goolge Play Store.

Мерчантам нужно будет скачать приложение на смартфон, подключенный к биометрическому считывателю. Клиент будет вводить свой уникальный идентификатор в приложение Aadhaar, затем выбирать банк, через который будет проводиться сделка, и проходить биометрическую идентификацию, которая будет работать в качестве пароля подтверждения для транзакции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Индии скупили 4 тонны золота за два дня.

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По материалам timesofindia.indiatimes.com