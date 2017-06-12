Через 5 лет интернет будет принадлежать четырем крупнейшим компаниям

Крупнейшие технологически компании активно инвестируют в частные сети доставки контента

В современном мире новые тенденции в интернете задают такие крупные компании, как Amazon, Microsoft, Facebook и Google. Большая часть интернет-трафика уже сейчас приходится на частные сети, которые называются сети доставки контента (CDNs). В течение следующих пяти лет эта доля вырастет до 70%. Такой прогноз сделала компания Cisco.

Частные сети доставки контента чаще всего используют для онлайн-медиа, в частности для видео-стримов. С помощью CNDs пользователи имеют возможность смотреть бесплатные фильмы и играть в бесплатные игры, а также смотреть потоковые видео в режиме реального времени. Рост доли трафика, который проходит через CDNs вызвал феномен, который называется «сглаживание» интернета.

Доминирование CDNs будет наиболее выражено в богатых регионах мира, таких как Северная Америка, Западная Европа и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прогнозируют эксперты Cisco. В частности в 2021 году 91% интернет-трафика в Северной Америке будет приходится на CDNs. На Среднем Востоке и в Африке показатель будет на порядок ниже — 31%.

Такие технологические компании, как Facebook, Amazon, Netflix и Google уже сейчас активно инвестирую в CDNs.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что потребители готовы променять банки на Apple, Google и Amazon. Около трети британских потребителей готовы доверить свои финансы крупнейшим ИТ-компаниям Amazon, Google, Facebook и Apple. 48% респондентов хотят, чтобы банки делились данными о клиентских операциях с доверенными третьими сторонами, если бы при этом потребители получали более персонализированный сервис.

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По материалам qz.com