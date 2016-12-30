Чиним и экономим: неожиданные тренды онлайн-покупок в 2016

В поведении покупателей наблюдаются неожиданные перемены

Аналитики украинского интернет-магазина F.ua проследили, как менялось поведение онлайн-покупателей в 2016 году. Это исследование подчеркнуло некоторые тренды прошлых лет и определило новые.

Смартфоны остаются самым популярным товаром – в раздел, посвященный телефонам, пользователи заходят чаще всего

остаются самым популярным товаром – в раздел, посвященный телефонам, пользователи заходят чаще всего Однако самым продаваемым товаром стали энергосберегающие лампы – из-за роста тарифов украинцы стали задумываться, как экономнее расходовать электроэнергию

– из-за роста тарифов украинцы стали задумываться, как экономнее расходовать электроэнергию Бытовая техника интересует украинцев все меньше – выросли продажи деталей для старой техники и бюджетных моделей

интересует украинцев все меньше – выросли продажи деталей для старой техники и бюджетных моделей Зато увеличился спрос на различные приспособления для «красивого» приготовления пищи

Также украинцы стали чаще покупать компьютерную технику – мышки, наушники, клавиатуры

– мышки, наушники, клавиатуры Украинцы ждут распродаж – в Черную пятницу, День Холостяка и во время других акций продажи растут

– в Черную пятницу, День Холостяка и во время других акций продажи растут Покупатели перестали реагировать на горячие новости и не бегут за бойлером после изменения тарифов

Покупатели выбирают украинский язык для общения с интернет-магазинами в соцсетях

язык для общения с интернет-магазинами в соцсетях Безопасность превыше всего – украинцы заказывают в интернете камеры видеонаблюдения, но реже интересуются оружием

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Редакция PaySpace Magazine опросила ведущих экспертов украинского рынка e-commerce об итогах уходящего года и прогнозах на 2017-й. Об изменениях в законодательстве и новых трендах рынка читайте в нашем материале.

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По материалам: AIN.UA