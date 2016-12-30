Чиним и экономим: неожиданные тренды онлайн-покупок в 2016

30.12.2016 12:18

В поведении покупателей наблюдаются неожиданные перемены

http://buildwisconsin.com/

Что украинцы покупают в интернете Фото: http://buildwisconsin.com/

Аналитики украинского интернет-магазина F.ua проследили, как менялось поведение онлайн-покупателей в 2016 году. Это исследование подчеркнуло некоторые тренды прошлых лет и определило новые.

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  • Смартфоны остаются самым популярным товаром – в раздел, посвященный телефонам, пользователи заходят чаще всего
  • Однако самым продаваемым товаром стали энергосберегающие лампы – из-за роста тарифов украинцы стали задумываться, как экономнее расходовать электроэнергию
  • Бытовая техника интересует украинцев все меньше – выросли продажи деталей для старой техники и бюджетных моделей
  • Зато увеличился спрос на различные приспособления для «красивого» приготовления пищи
  • Также украинцы стали чаще покупать компьютерную технику – мышки, наушники, клавиатуры
  • Украинцы ждут распродаж – в Черную пятницу, День Холостяка и во время других акций продажи растут
  • Покупатели перестали реагировать на горячие новости и не бегут за бойлером после изменения тарифов
  • Покупатели выбирают украинский язык для общения с интернет-магазинами в соцсетях
  • Безопасность превыше всегоукраинцы заказывают в интернете камеры видеонаблюдения, но реже интересуются оружием

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE 

Редакция PaySpace Magazine опросила ведущих экспертов украинского рынка e-commerce об итогах уходящего года и прогнозах на 2017-й. Об изменениях в законодательстве и новых трендах рынка читайте в нашем материале.

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По материалам: AIN.UA

Рубрики: НовостиУкраинаЭлектронная коммерция

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