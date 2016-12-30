Чиним и экономим: неожиданные тренды онлайн-покупок в 2016

В поведении покупателей наблюдаются неожиданные перемены
Аналитики украинского интернет-магазина F.ua проследили, как менялось поведение онлайн-покупателей в 2016 году. Это исследование подчеркнуло некоторые тренды прошлых лет и определило новые.
- Смартфоны остаются самым популярным товаром – в раздел, посвященный телефонам, пользователи заходят чаще всего
- Однако самым продаваемым товаром стали энергосберегающие лампы – из-за роста тарифов украинцы стали задумываться, как экономнее расходовать электроэнергию
- Бытовая техника интересует украинцев все меньше – выросли продажи деталей для старой техники и бюджетных моделей
- Зато увеличился спрос на различные приспособления для «красивого» приготовления пищи
- Также украинцы стали чаще покупать компьютерную технику – мышки, наушники, клавиатуры
- Украинцы ждут распродаж – в Черную пятницу, День Холостяка и во время других акций продажи растут
- Покупатели перестали реагировать на горячие новости и не бегут за бойлером после изменения тарифов
- Покупатели выбирают украинский язык для общения с интернет-магазинами в соцсетях
- Безопасность превыше всего – украинцы заказывают в интернете камеры видеонаблюдения, но реже интересуются оружием
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Редакция PaySpace Magazine опросила ведущих экспертов украинского рынка e-commerce об итогах уходящего года и прогнозах на 2017-й. Об изменениях в законодательстве и новых трендах рынка читайте в нашем материале.
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По материалам: AIN.UA