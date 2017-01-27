Чистая прибыль PayPal в 2016 году выросла

Чистая прибыль компании в прошлом году выросла на 14,1%

В 2016 году чистая прибыль PayPal выросла на 14,1% и достигла 1,401 млрд долларов.

Об этом сообщается в отчете компании.

— Разводненная прибыль на акцию составила 1,15 доллара. Для сравнения, в 2015 году показатель был на уровне 1 доллар

— Операционная прибыль составила 1,59 млрд долларов, что на 8,9% больше, чем в предыдущем году

— Выручка увеличилась на 17,2% и достигла 10,84 млрд долларов

Показатели за четвертый квартал 2016 года:

— прибыль составила 390 млн долларов (рост на 6,3% в годовом выражении)

— разводненная прибыль на акцию составила 0,32 доллара. Годом ранее показатель был на уровне 0,30 доллара годом

— операционная прибыль выросла на 11,9% – до 460 млн долларов

— выручка выросла на 16,4% – до 2,98 млрд долларов

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, почему, по словам Гонтаревой, PayPal не приходит в Украину.

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По материалам forbes.net.ua