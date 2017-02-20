Цифровые валюты не могут существовать без регулирования — Банк Канады

Банк Канады провел исследование, основанное на практике введения в обращение частных денежных знаков в начале XIX столетия

Цифровые валюты, такие как биткоин, нуждаются в регулировании со стороны правительств, так как существует большая вероятность, что их будут подделывать. Об этом сообщили в Банке Канады по результатам проведенного исследования, основанного на практике введения в обращение частных денежных знаков в начале XIX столетия.

Так, Банк Канады провел анализ ситуации на денежном рынке во времена, когда частные и общегосударственные денежные знаки находились в обращении одновременно. Регулятор утверждает, что ситуация очень схожа с той, которая сложилась с запуском цифровых валют.

Авторы исследования сделали вывод, что до подписания Банковского Акта 1890 года безопасность использования частных денежных знаков была лишь «относительной», а выпущенные канадским правительством банкноты Доминиона не считались единой валютой до 1882 года.

Исходя из прошлой практики, авторы исследования утверждают, что «надежные цифровые валюты могут быть введены в массовое обращение при условии надлежащей регуляции со стороны правительств, что обеспечит их безопасность, устойчивость и массовость».

К тому же, аналитики утверждают, что есть большая вероятность подделок цифровых валют. Более того, они не являются инфляционными. Также, центральные банки всегда могут запустить собственные цифровые валюты, но это не исключает запуска частных альтернативных криптовалют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один европейский город запустил собственную цифровую валюту.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Все о биткоине — документальный фильм



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цифровые субсидии: в Индии предлагают скидки на онлайн-платежи

По материалам finextra.com