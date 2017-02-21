Демонстрация высоких технологий: Visa открыла центр инноваций в Лондоне

В новом центре инноваций Visa посетители смогут протестировать возможности интернета вещей, виртуальной реальности и биометрии

Платежная система Visa открыла свой крупнейших центр инноваций в Лондоне площадью более 1 тыс квадратных метров. В центре разместят живые демонстрации возможностей интернета вещей, виртуальной реальности и биометрии.

Новый центр инноваций в Лондоне станет дополнением к уже существующей глобальной сети центров и студий в Берлине, Дубае, Майами, Сан-Франциско, Сингапуре, Сан-Паулу и Тель-Авиве.

Посетители центра будут иметь возможность протестировать демо-версии подключенных устройств, таких как холодильник, с помощью которого можно оплатить страховку автомобиля или заказать товары в продуктовом магазине.

Также, гости смогут воспользоваться шлемом виртуальной реальности для выбора места в зрительной зале предстоящей Формулы E и заплатить за билет на шоу автогонок с помощью биометрической аутентификации.

На официальном открытии центра инноваций Visa также напомнила о расширении своего платежного сервиса на основе токенизации Visa Token Service для безопасных платежей с мобильных телефонов в Европе. Технология уже интегрирована в мобильные платежные системы в 27 странах по всему миру, включая Францию, Ирландию, Польшу, Швейцарию и Великобританию при поддержке более 1,3 тыс финучреждений. В компании ожидают, что к концу 2017 года Visa Token Service будет представлен еще в 12 европейских странах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa представила очки-кредитку.

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По материалам finextra.com