Дистанционная кража средств с бесконтактных карт возможна — НБУ

В НБУ признают уязвимость бесконтактных платежных карт

В НБУ сообщили о теоретической возможности кражи электронных банковских данных бесконтактной карты дистанционно — на расстоянии от 0 до 5 см.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

При этом, успокаивают в Нацбанке, использование бесконтактной платежной карты для расчетов через платежные терминалы — совершенно безопасно благодаря чипу, встроенному в платежную карту. Во-первых, чип невозможно подделать, а, во-вторых, для совершения транзакции на сумму более 100-200 грн необходимо ввести ПИН-код.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине количество бесконактных операций вырастет вдвое.

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По материалам unian.net