Электронная коммерция в Германии: итоги и прогнозы

Объем электронной коммерции в Германии в 2016 году превысил 100 млрд евро

В 2016 немецкие онлайн-потребители впервые потратили в сети более 100 млрд евро за весь год, согласно исследованию консалтинговой компании Schickler. Также, исследование выявило, что в прошлом году объем онлайн-продаж физических продуктов достиг 52,5 млрд евро, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам Gartner, в текущем году показатель вырастет еще на 10% и достигнет 57,7 млрд евро.

Объем онлайн-продаж физических сервисов в категории «путешествия» или «фотография» достиг 44,9 млрд евро, а в этом году вырастет еще на 3,3 млрд евро.

Сегмент цифровых товаров и услуг намного меньше. Объем онлайн-продаж цифровой продукции, такой как программное обеспечение, аудио- и электронные книги, составил 6,1 млрд евро, а в текущем году вырастет еще на 20%.

А вот сектор цифровых услуг в этом году ожидает небольшой застой. В 2016 году онлайн-продажи в этой сфере достигли 2,1 млрд евро, что на 5% больше, чем в предыдущем году.

В целом, оборот в сфере электронной коммерции в Германии, согласно Schickler, достиг 105,6 млрд евро, что на 10% больше по сравнению с 2015 годом. По прогнозам компании, в текущем году показатель вырастет еще на 9%.

Для сравнения, оборот в сфере розничной торговли в Германии составил 486 млрд евро.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ecommercenews.eu