Президент подписал закон про электронный билет в транспорте

Верховная Рада приняла закон про электронный билет в транспорте еще в середине января

Петр Порошенко дал добро на внедрение автоматизированных систем оплаты проезда, в том числе электронного билета, в городском и пригородном транспорте. Такое право местных органов самоуправления закреплено подписью главы государства в Законе №4121 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте».

Городские власти смогут внедрять электронный билет в транспорте, вне зависимости от форм его собственности. В полномочия города также входит определение порядка функционирования автоматизированной системы учета проезда.

Ожидается, что электронная система оплаты повысит прибыльность государственного транспорта. И сократит необходимый объем финансирования из госбюджета.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В других странах автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском транспорте используются уже давно. Мы обратились к опыту латвийского города Елгава, в котором уже четыре года работает система оплаты транспорта банковской картой. Подробности реализации проекта читайте в интервью.

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